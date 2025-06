Norma Burton, a vovó do TikTok, morre aos 91 anos

Norma Burton, conhecida pela conta no TikTok que sua neta mantinha com ela, morreu no dia 5 de junho, aos 91 anos.

O que aconteceu

Jess, neta de Norma, compartilhou ontem em seu perfil um comunicado sobre a morte de sua avó. "05/06/2025 o dia em que nossa família perdeu nossa rocha, nosso tudo, nossa linda, preciosa, perfeita senhora. Estamos todos verdadeiramente devastados e nossas vidas nunca mais serão as mesmas", começou em seu texto.

A jovem ainda revelou que a vovó influenciadora morreu enquanto dormia. "Queremos que todos saibam que a vovó morreu durante um sono tranquilo, rodeada por toda a família, cheia de amor e com os melhores cuidados. Se alguém merece um lugar no Céu, é você, vovó Norma".