Nego Di é condenado a mais de 11 anos de prisão por estelionato no RS

O humorista e influenciador digital Dílson Alves da Silva Neto, o Nego Di, foi condenado a 11 anos e 8 meses de prisão em regime fechado por estelionato em Canoas, no Rio Grande do Sul. A informação foi confirmada a Splash pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Nego Di e o sócio, Anderson Bonetti, receberam a condenação de 11 anos e 8 meses em virtude de crimes de estelionato contra 16 vítimas de Canoas. Na decisão, a magistrada Patrícia Pereira Tonet, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Canoas, afirma que o inquérito policial registrou 370 crimes de estelionato da loja virtual dos denunciados, chamada "TADIZUERA", entre 8 de março e 26 de julho de 2021.

A condenação detalha que a loja virtual comercializava televisões, smartphones e aparelhos de ar-condicionado com preços abaixo dos valores de mercado sem ter condições de cumprirem com as ofertas. A decisão informa que os clientes dos denunciados não receberam os produtos adquiridos e nem o estorno dos valores pagos.