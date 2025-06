'A Viagem': atriz que fez Margarida morreu cedo e era mãe de ator da Globo

O último papel marcante de Jaffar foi Iberê em "Mania de Você" (2023-2024). O jovem estreou em novelas em "Pega Pega" (2017) e, em seguida, esteve em "O Sétimo Guardião" (2018) e "Quanto Mais Vida Melhor" (2021).

Nádia Bambirra em dois momentos com o filho, Jaffar Bambirra Imagem: Reprodução/Instagram

Diagnóstico de câncer

Nádia Bambirra foi diagnosticada com câncer de mama e decidiu registrar no Instagram a sua batalha contra a doença. Em dezembro de 2023, ela celebrou o final das sessões de quimioterapia —que precisaram ser retomadas depois— em uma foto ao lado do filho.

Hoje, acordei com vontade de ser feliz, apesar de tudo, viver cada dia como se fosse o último, com muito Axé. Estou curada, eu sinto, mas a jornada é longa para que não volte a me deparar com ele, o câncer. Nádia Bambirra (1964-2024)

A atriz morreu em agosto de 2024, aos 60 anos, por complicações do tumor. Jaffar Bambirra publicou uma homenagem à mãe em sua rede social.