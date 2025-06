Luísa Sonza se irrita após fã xingar Chico Moedas em show

Luísa Sonza, 26, perdeu a paciência ao citarem seu ex Chico Moedas em um show.

O que aconteceu

Cantora foi interrompida com falas de fãs em show em Los Angeles, Estados Unidos, no sábado (7). Na ocasião, ela pediu silêncio, por meio de gestos com a mão, para continuar cantando.

Uma das espectadoras xingou seu ex-namorado. "Chico, vai se f*der", disparou uma. O influencer a traiu em um banheiro de bar e, na época, ela o expôs o ocorrido no Mais Você (Globo).