Leilão de Neymar: Mavie usa look de mais de R$ 8 mil

No leilão de Neymar, 33, Mavie, 1, filha do atleta com Bruna Biancardi, 31, usou um look grifado avaliado em mais de R$ 8 mil.

O que aconteceu

Mavie chegou usando um vestido da grife Fendi, com dois laços na cor rosa na parte da cintura. O modelo importado é avaliado em média de R$ 8,6 mil em sites.

A 5ª edição do Leilão Beneficente do Instituto Neymar Jr aconteceu hoje, em São Paulo, e reuniu famosos.