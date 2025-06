Complexo de Édipo e agressão: entenda a treta entre pai de Melody e ex

Ela disse que Belinho tem crises de ciúmes. Ela divulgou parte de uma conversa em que o ex diz que desconfia dela porque a influenciadora passou a frequentar a academia, mudou o cabelo e colocou piercings: "Como se estivesse se arrumando pra alguém, precisando mostrar pra alguém que você é linda. Alguém que não sou [eu]. Não sei se [é] algum ex que você fica às vezes para matar a saudade, ou alguém novo que você conheceu, ou alguém que você quer muito impressionar, alguém que você precisa fazer com que ele te deseje para você poder me largar e ele te assumir".

Karen Martins postou um print de uma conversa com Belinho, pai de Melody Imagem: Reprodução/Instagram

Ela disse, ainda, que a filha mais velha de Belinho desenvolveu um complexo de Édipo com o pai. Karen disse que Bella Angel, 20, tenta desempenhar o papel de esposa de Belinho, exercendo funções como marcar consultas médicas, ir ao mercado e contratar funcionárias para a casa da família — que, segundo a influenciadora, são atribuições de uma esposa. Ela ressaltou que é Belinho quem reforça essa dinâmica.

Depois, Karen ressaltou que não se referia a um suposto desejo sexual da filha pelo pai. "Teve um dia que eu sentei com ele e falei: e aí, cara? Qual é o meu papel nessa casa? A sua filha está querendo tomar posse de tudo, ela acha que é sua esposa. Não falo sexualmente, tá gente? Tirando sexualmente, de resto, ela acha que é esposa do pai".

Belinho acusou Karen de agredi-lo e de agredir suas filhas. "Vocês ficariam com alguém que te esculacha o tempo todo, te xinga de tudo, te agride? Toda semana é garrafada, é copo, é facada, atropela, quebra tudo dentro de casa. Vocês ficariam com alguém que está o tempo todo tentando te separar das suas filhas, chamando suas filhas de prostituta, de vagabunda? Que agride suas filhas fisicamente? Que você pega conversa o tempo todo marcando de sair com outros homens?", questionou nos stories.

O pai de Melody compartilhou postagens de um coach de relacionamentos. Em um dos vídeos, o influenciador responde um seguidor que perguntou por que sua esposa o trata mal: "100% das mulheres que tratam mal, chamam o cara de frouxo, dão para dois caras ao mesmo tempo, um em cada buraco. E eu te desejo tudo de ruim na sua vida até você aprender a virar homem".