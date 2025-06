Jon Vlogs pode ficar preso por 8 anos após socar policial na Croácia

Jon Vlogs, 25, foi preso por agredir um policial em Hvar, na Croácia, na madrugada de ontem, confirmou a polícia do país a Splash. A pena para o crime é de 1 a 8 anos no país. Ainda não há informações se o influenciador segue detido ou já foi liberado.

O que aconteceu

A polícia afirmou que "quatro estrangeiros atiraram copos e tiraram as camisas" na boate Pink Champagne, que fica nas imediações de uma delegacia, e foram convidados a deixar o local. Começou-se uma briga com os seguranças do estabelecimento.

Os policiais se aproximaram e tentaram conter o conflito, mas foram insultados e um deles agredido com um soco na região do olho por Jon Vlogs. Foi então que o brasileiro foi preso e sua embriaguez constatada: ele teria uma concentração alcoólica de 1,04 g/kg.