'Guerreiros do Sol' quer ousar em sexo e violência: 'Streaming permite'

"Guerreiros do Sol" estreia nesta quarta-feira no Globoplay e promete revisitar o universo do cangaço a partir de uma perspectiva menos caricata e mais humana em comparação ao que já foi feito sobre o tema na TV brasileira, com direito a um olhar mais feminino e personagens LGBT.

Cangaço

A trama se passa no sertão nordestino dos anos 1920 e foi inspirada na vida de Lampião e Maria Bonita, apesar de estar longe de ser uma biografia. "É ficção", argumentam os autores George Moura e Sérgio Goldenberg sobre a obra que terá 45 episódios e uma estrutura que pode lembrar a das séries.

A história acompanha Rosa (Isadora Cruz) e Josué (Thomás Aquino), dois sertanejos que se apaixonam e se tornam um dos casais de cangaceiros mais famosos da história. Tudo começa quando Josué Alencar enfrenta o poderoso Coronel Elói Bandeira (José de Abreu) na disputa pelo amor de Rosa. Sentindo-se humilhado por ter sido desafiado por um homem mais pobre, Elói decide se vingar da família Alencar e provoca uma tragédia que muda o destino de todos.