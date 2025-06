'Garota do Momento': Topete e Eugênia viram detetives para desmascarar vilã

No capítulo de quarta-feira (11), da novela "Garota do Momento" (Globo), Bia e Ronaldo declaram seu amor. Clarice cuida dos machucados de Gregório.

Lígia decide patrocinar o filme de Beto. Bia comunica a Clarice que viajará com Ronaldo.

Clarice afirma não acreditar na inocência de Bia no caso do roubo do colar. Topete sugere a Eugênia investigar o passado de Mariana.