'Garota do Momento': Bia leva golpe horrível antes de sua redenção

Nesta terça-feira (10), em "Garota do Momento" (Globo), Clarice rompe a aliança com Zélia. Bia é rejeitada por seus amigos.

Amália anuncia que o julgamento de Beatriz pelo furto do colar foi marcado. Sérgio e Alfredo se preocupam com o sucesso do programa de Mariana.

Ronaldo apoia Bia. Beto tem uma conversa com Lígia. Gregório é agredido na rua. Maristela e Juliano sugerem que Bia vá para Nova Iorque.