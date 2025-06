'Fiz para não morrer de fome': a relação de Frota com a indústria pornô

Alexandre Frota, 61, contou que decidiu participar de filmes pornô, nos anos 2000, para "não morrer de fome". O ex-ator revelou detalhes em depoimento emocionado no Domingão com Huck (Globo).

Frota e a indústria do pornô

Relação com o universo de filmes adultos começou em 2004, quando o artista procurou a produtora Brasileirinhas para fazer um filme. À época, ele acumulava algumas dívidas.