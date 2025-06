Ex-BBB Sol Vega relata preconceito por vender em feira: 'Não sou rica'

Ex-BBB Sol Vega relatou ter sofrido um preconceito nas redes sociais.

O que aconteceu

Participante do BBB 4 ressaltou que era importante lutar e manter as esperanças vivas."Apesar das coisas que acontecem na nossa vida, a gente nunca tem que parar de lutar. Nunca tem que perder as esperanças!", disparou em um vídeo postado hoje no Instagram.

Na sequência, reclamou de um comentário que tinha recebido. Nele, uma pessoa questionava: "Vocês já viram rico vender em feira? Ex-BBB? Me fala, gente, se já viram".