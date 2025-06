Giovanna Ewbank comenta vida sexual com Gagliasso, e ator reage: 'Hoje não'

Giovanna Ewbank, 38, publicou um vídeo comentando a vida sexual com o marido, Bruno Gagliasso, 43.

O que aconteceu

A atriz refletiu sobre a recente fala de Fernanda Lima, sobre a falta de sexo no casamento com Rodrigo Hilbert. "Teve uma fala da Fernanda que virou um alvoroço na internet. Eu, muito normalmente, entrei no embalo e disse: 'É, às vezes dá uma preguicinha, mesmo'. Pronto. A partir disso, a internet virou uma loucura".