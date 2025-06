Davi Brito celebra resultado de harmonização facial; veja antes e depois

O campeão do reality show ainda postou imagens do antes e depois da harmonização. Ele mostrou que o procedimento ressaltou as linhas da sua mandíbula.

Davi também passou por uma cirurgia plástica recentemente. O ex-BBB foi submetido a uma lipo HD e até brincou sobre os resultados do novo "tanquinho". "Alguém quer lavar roupa aí?", afirmou.