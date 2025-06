CPI das Bets: relatório final pede indiciamento de Virginia e Deolane

Virginia Fonseca participou da CPI das Bets Imagem: Reprodução/TV Senando

Texto argumenta que Virginia induz seguidores ao erro quando simula ganhos por meio de conta demo —conta de demonstração. A relatora pede o indiciamento da influenciadora pelos crimes de publicidade enganosa e estelionato.

A atuação de influenciadores em redes sociais não é como uma publicidade qualquer. Ela é baseada na credibilidade que deriva de uma suposta atuação real dessas pessoas. Não há dúvida, assim, de que esses vídeos de apostas irreais induzem os seus seguidores em erro sobre os ganhos incorridos pela influenciadora.

Procurada por Splash, a assessoria da apresentadora do SBT não retornou até o momento. Se o fizer, o texto será atualizado.

Influenciadora protagonizou um dos depoimentos mais comentados (e criticados) da CPI das Bets. A contratada do SBT, que apareceu no Senado com visual oposto ao que mostra nas redes sociais, negou a existência da chamada "cláusula da desgraça" em contratos com plataformas de jogos.