Mascarado seria diferente: ator mudou detalhe importante em 'A Viagem'

Adonay, o icônico mascarado de "A Viagem" (Globo), novela de 1994 reexibida atualmente no Vale a Pena Ver de Novo, foi interpretado por Breno Moroni, 71. O ator foi o responsável por definir um detalhe importante do personagem: a comunicação por meio de mímica.

Ator reinventou personagem

Personagem tinha outro nome e era diferente na primeira versão. Exibida em 1975 na TV Tupi, o Mascarado se chamava Sombra. Solange Castro Neves, uma das roteiristas do remake de "A Viagem", revelou que pouco do personagem original foi usado para o remake de 1994. "A semelhança entre o Sombra e o Mascarado é só o mistério que envolve os dois personagens. Demos um enfoque diferente para a segunda versão, trazia uma leveza, uma candura que encantava as pessoas", ressaltou.