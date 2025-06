Antes de perder 45 kg, Ferrugem tinha idade biológica de 78 anos; entenda

Muito mais do que o sobrepeso, o cantor lidava com diversos problemas de saúde. "Eu estava pré-diabético, com gordura no fígado, inflamações em todas as articulações do corpo, tudo meu doía, eu não respirava bem, não conseguia me desempenhar bem nos shows...".

O artista ainda detalhou as dificuldades de se apresentar em um palco por longos períodos. "Eu mesmo, às vezes, não curtia estar ali [no palco]. Era um fardo muito pesado ficar uma hora e meia em pé, cantando, dançando, interagindo... tanto que não conseguia, às vezes, completar a carga. Fazia, às vezes, 40 minutos".

Até mesmo as viagens para apresentações mais distantes eram uma dificuldade para Ferrugem. "É estar dentro do avião e ter a vergonha de pedir um alongador de cinto de segurança porque não fechava... tive uma inflamação na lombar por conta do sobrepeso que, para chegar até o portão de embarque, eu parava umas quatro ou cinco vezes. Andava um pouquinho e sentava porque pegava fogo [na lombar]. Na época, eu estava com 28 anos. Bem mais novo, e bem debilitado".