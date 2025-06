Solteira, Ana Castela brinca sobre vida amorosa: 'À procura de um moreno'

Ana Castela, 21, marcou presença no leilão do Instituto Neymar, na noite de hoje, e não deixou de brincar sobre a vida amorosa. Ela avisou que está na pista para negócios no quesito amor.

O que aconteceu

A cantora investiu em um vestido preto brilhante para comandar uma das premiações da noite. Questionada se iria arrematar algo no evento, a artista avisou que não descarta até "adquirir" um novo amor.