De office boy a especialista em condomínio: o que Rachkorsky faz fora da TV

Na semana seguinte, foi chamado para gravar um piloto para um programa semanal sobre condomínios —que está no ar até hoje, mais de 20 anos depois.

Com o fim do quadro no Fantástico, ele se colocou à disposição da emissora. Não demorou para vir o convite, em 2009: um ciclo de matérias sobre condomínio, no SPTV. "Dessas quatro semanas, nunca mais saiu da grade. Não teve uma semana que falhou."

Márcio ganhou espaço na TV pela primeira vez em 2003, no Fantástico Imagem: Arquivo pessoal

Suas participações no programa, que hoje chama SP1, rendeu reconhecimento da audiência e grandes amizades —tanto com César Tralli, que apresentou o jornal até 2021, quanto com Alan Severiano, que conduz o noticiário desde então.

Faz mais de 20 anos que eu frequento a Globo e ainda fico deslumbrado: 'como que eu vim parar aqui?' Meu dia de princesa é o dia que eu vou na Globo.

Márcio Rachkorsky

Reunião de condomínio? Todo dia

Márcio não consegue entrar em uma padaria para tomar café, uma de suas paixões, e sair sem responder pelo menos 10 perguntas sobre condomínio -sempre com paciência e sorriso no rosto. "É impressionante como as pessoas amam falar desse assunto."