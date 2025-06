Vovó fitness revela aprendizados sexuais com novinhos: 'Prazer de verdade'

Na visão de Andrea, homens mais novos se atentam aos detalhes e se esforçam para causar as melhores reações em seu corpo. "Teve um que ficou quase uma hora só no oral. Não lembrava como era gozar com vontade. Eles querem te dar prazer de verdade, não estão preocupados com performance, mas com a reação do teu corpo", explica.

Ainda assim, de acordo com ela, sua maturidade lhe trouxe uma nova forma de enxergar a sexualidade. "Aprendi que meu corpo continua sendo um vulcão. E que gozar aos 55 é melhor do que aos 20, porque agora eu sei o que quero, e finalmente encontrei quem tenha prazer em me dar".

Mesmo já tendo transado com mais de 800 pessoas, entre homens e mulheres, ela garante que sua preferência é por novinhos. "Já disse que eu gosto de novinhos e já fui muito julgada por isso. Se fosse um homem de 55 pegando uma de 30, ninguém falava nada. Mas quando é uma mulher, começam as críticas. Pois eu não me importo. Quero viver tudo, e quero gozar mais ainda".