Simone Mendes mostra presente inusitado: 'Calçola de galinha'

Simone Mendes, 41, ganhou uma calcinha de galinha de presente dos fãs.

O que aconteceu

A cantora se divertiu ao falar do mimo recebido no show em Magé, no Rio. "Tem um presente que faltou mostrar para vocês. Esse presente, rapaz, vocês não estão entendendo!", disse ela ao mostrar a peça íntima em um vídeo no Instagram.

Simone brincou que usaria a peça com o marido, Kaká Diniz. "Ê, Kaká, você quer a galinha número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10? A 10 é a última, Kaká!", afirmou ela aos risos, apontando para a parte inferior da calcinha.