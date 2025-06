Romeo Beckham curte noitada com modelo alemã após terminar namoro com DJ

O filho de Victoria e David terminou recentemente o namoro com a DJ Kim Turnbull. A notícia do término surgiu na imprensa internacional na última quarta-feira (4).

Kim Turnbull era o pivô da briga entre Romeo e o irmão, Brooklyn. O primogênito rejeitava o relacionamento de Romeo e Kim e questionava as intenções da DJ com o irmão. No passado, Brooklyn e Kim também tiveram um breve affair.