Influencer +18 que só fica com 'lisos' já foi multada por barulho no sexo

Sophi Delyon, a criadora de conteúdo adulto que disse só gostar de "homens sem dinheiro", já afirmou ter sido multada por barulhos "performáticos" durante o sexo.

Já me envolvi com caras com muito dinheiro e não curti. Me sentia controlada, sem voz, como se tivesse que pedir permissão para tudo. Já com homens mais simples, com histórias parecidas com a minha, eu me sinto mais à vontade, mais vista, mais respeitada. Rico quer mandar em tudo. Sophi Delyon

Quem é Sophi Delyon?

Sophi publica conteúdos sensuais na plataforma Câmera Privê. Ela acumula mais de 7 mil seguidores e já divulgou mais de 400 fotos e vídeos adultos. Além disso, já participou do concurso "A Vagina Mais Bonita do Brasil".