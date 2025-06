Qual o problema da Leila em Vale Tudo? O segredo exposto após amor intenso

Leila, personagem de Carolina Dieckmann em "Vale Tudo" (Globo), teve sua primeira noite de amor com Marco Aurélio (Alexandre Nero) e revelou algo inédito que aconteceu em sua vida.

O que aconteceu com Leila?

Uma novidade da vida sexual de Leila veio à tona após noite de amor. Seduzida por Marco Aurélio, mesmo em uma relação com Renato (João Vicente de Castro), a ex de Ivan (Renato Góes) se entregou totalmente e descobriu que todas as vezes que transou foram diferentes desta, sem atingir o "ápice".