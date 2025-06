Desistência, reclamação de peso e defeitos: como foi 7ª Prova dos Homens

Na sequência, os maridos deveriam passar por um escorregador e por uma gangorra carregando uma bola sem deixá-la cair. Eles deviam transportar cinco bolas.

Com as cinco bolas, os maridos deveriam tentar adivinhar, dentre os dez, quais foram os cinco defeitos que sua esposa escolheu. No final, foi feito o "match" entre as respostas do casal.

Os maridos possuíam oito minutos para realizar a prova. Além de concluir no tempo, deveriam acertar os defeitos escolhidos.

André não consegui cumprir a prova e reclamou do fôlego e de seu peso. "Não foi nem o equilíbrio o problema. Foi o fôlego que faltou por causa do sobrepeso".

Kadu também não conseguiu terminar a primeira etapa. Eike, Pessina, Antony e Dhomini conseguiram concluir a parte das bolas, mas não acertaram todos os defeitos escolhidos pelas esposas.

Victor e Radamés foram os únicos que concluíram a prova.