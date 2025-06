Quem é o filho rejeitado por Frota que ficou fora de homenagem na Globo?

Mayã é fruto de um breve relacionamento de Frota com a personal trainer Samantha Gondim, que tinha 16 anos na época. Os dois se conheceram em uma balada e foram para um hotel, ode transaram e conceberam o bebê. "Ele não é fruto de um amor. É fruto de uma transa. A criança não tem culpa, é a frase chavão. Só que eu também não. Nasceu", disse Frota à revista Quem em 2015.

Após o nascimento de Mayã, Smantha entrou na Justiça contra o pai para pleitear pensão alimentícia. Em 2011, houve outro processo, após denúncia de Frota não pagar os valores corretamente — em 2018, ela revelou que Frota devia R$ 60 mil.

Ela também já disse que ex-ator queria o aborto da gestação, mas decidiu manter a gravidez e criar o filho sozinha. "De fato, ele registrou o filho, mas nunca fez questão de cumprir com seus deveres de pai. Ajudava esporadicamente, e de forma não habitual. Foi então que precisei ir à Justiça garantir a manutenção do meu filho. Mayã nasceu e eu tinha apenas 17 anos. Precisava terminar os estudos, cuidar dele", disse Samantha ao jornal Extra em 2018.

Mayã expôs briga com o pai publicamente em 2018, quando Frota se elegeu deputado federal, no antigo Twitter. "Eu sou filho de ex-ator pornô, ex-viciado em cocaína, que defende a família, mas queria me abortar. Como ele virou deputado federal de São Paulo, eu não sei... Pelo menos agora ele não vai poder usar como desculpa 'não tenho dinheiro para pagar a pensão".

Em 2020, Mayã se aventurou na produção de conteúdo adulto. No entanto, desistiu da carreira após o vazamento das nudes nas redes sociais. "Como todos aqui sabem, o conteúdo dessa página vazou (infelizmente isso acontece). Isso gerou uma repercussão muito negativa e desnecessária na minha vida e agora estou tendo que lidar com notícias falsas sobre mim, com pessoas me enviando tanto ódio, me reprimindo e julgando por algo que, na verdade, não fiz".