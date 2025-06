Patrícia escancara podridão no casamento de Jaques em 'Dona de Mim'

No entanto, o colar é um presente para Patrícia, a irmã de Ricardo (Marcos Pasquim), que tem ajudado os vilões no esquema para roubar a Boaz. "Meu Deus, é lindo!", reage ela ao receber o colar. "Quero ver você usando na reunião. Na frente do meu irmão, do seu, de todo mundo. Pra eu saber que você é minha", exige o irmão de Abel (Tony Ramos).

Patrícia usa o colar na reunião e causa fúria em Tânia. "Eu reconheço uma esmeralda verdadeira de longe. Fala, Jaques, há quanto tempo você está pegando a irmã do Ricardo?", questiona a vilã ao marido.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.