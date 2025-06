Após levar nota zero de jornal, Paolla Oliveira se defende: 'Não te define'

Para a atriz, expor-se artisticamente exige coragem, especialmente em tempos em que a exposição é ampla. "A gente se entrega muito, se entrega mesmo. Mergulha fundo, estuda, se desafia, acredita. E ainda assim, não chega em todo mundo do jeito que a gente gostaria", disse ela.

Paolla afirmou que continua acreditando na personagem Heleninha, a quem descreveu como "uma mulher quebrada, intensa, confusa, que luta todos os dias pra não se perder dela mesma". Reconheceu que esse tipo de personagem pode incomodar e nem sempre agradar a todos. Ainda assim, defendeu a verdade de sua interpretação.

A artista estendeu sua mensagem ao público, especialmente àqueles que se sentem desanimados diante de críticas ou notas baixas. "Que isso não te defina. Porque o que importa é o que você faz com isso. É o que você faz depois e a partir disso", afirmou.

O vídeo termina com Paolla mandando um beijo aos seguidores e prometendo mais cenas de Heleninha. "Feitas com muito amor, com muita dedicação, com muito estudo".

Nos comentários, colegas de elenco defenderam a atuação de Paolla Oliveira. "Heleninha é das personagens mais difíceis e complexas da teledramaturgia brasileira. Difícil demais de se faze! Eu admiro muito sua coragem de fazer uma composição arriscada, grande, complexa. É isso aí, Paolla, confia no seu estudo, no seu caminho e na sua escolha, aí está o valor do seu trabalho. Viva você! Viva as artistas que topam ousar, viva a ousadia!", escreveu Taís Araújo. "Te admiro muito!. A cada dia, te vendo trabalhar, te vendo interagir com as pessoas, contracenando com você, conversando sobre as cenas, sobre estas mulheres? Você é enorme", afirmou Malu Galli.