'Duelo de Nattans': cantores brigam por uso de marca 'Nattanzinho'

Procuradas por Splash, as equipes dos dois artistas não retornaram até o momento. O espaço segue aberto.

Nattanzinho

Nattanzinho ficou nacionalmente conhecido em 2022 Imagem: Reprodução/Instagram/@nattan

Nattan se tornou sucesso nacional em 2022, com o hit "Tem Cabaré Essa Noite", parceria com Nivaldo Marques. O artista não saiu do topo das paradas desde então.

Natural de Sobral (CE) e crescido no interior do estado, em Tianguá, Nattan se interessou pela música na igreja Mórmon. "Via as pessoas tocando piano na igreja, olhava as partituras e tentava tocar, tentava acompanhar a música", contou o artista, em entrevista a Splash.

Natanzinho Lima