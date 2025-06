Ele produziu, cantou e tocou em sucessos que alcançaram o topo das paradas nos anos 60 e 70, como "Everyday People", "Thank You (Falettinme Be Mice Elf Agin)" e "Family Affair". A lista de hits de Sly and the Family Stone inclui faixas como "Dance to the Music", "I Want to Take You Higher" e "Hot Fun in the Summertime".

O músico terminou recentemente o roteiro de uma cinebiografia que contará sua história. O projeto segue uma autobiografia lançada no ano passado, "Thank You (Falettinme Be Mice Elf Agin): A Memoir", sem versão traduzida no Brasil.

Sly foi tema do documentário "O Legado de Sly & The Family Stone", dirigido por Questlove, da banda The Roots. A obra está disponível no Disney+.

