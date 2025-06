Retiro dos Artistas: Marieta Severo ajuda a construir casas e diminui fila

Além de Marcos Oliveira, entre os residentes atuais, estão nomes que marcaram época em diferentes expressões artísticas, seja na frente dos holofotes ou nos bastidores. Atriz, ex-vedete e escritora, Iris Bruzzi é uma das residentes mais conhecidas. A lista também inclui nomes como Flora Purim e Airto Moreira, casal de músicos consagrados internacionalmente, além do lendário percussionista Robertinho Silva e do compositor Sergio Natureza, letrista de sucessos gravados por grandes nomes da MPB.

As pessoas se surpreendem quando sabem da nossa infraestrutura e como tratamos os artistas. Seis refeições por dia, plano de saúde, equipe técnica, com médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, passeios e atividades internas. É uma instituição com mais de 100 anos. Atendemos artistas em situação de vulnerabilidade, seja financeira ou psicológica. Cida Cabral, administradora do Retiro dos Artistas

Situação financeira

O Retiro dos Artistas é mantido basicamente por doações da sociedade civil, incluindo artistas na ativa. Qualquer pessoa pode fazer doações pelo site da instituição. Eles também firmam parcerias —uma delas é com o Sesc. Alguns residentes também contribuem, conforme as suas condições financeiras.

O espaço ainda abriga um bistrô recém-inaugurado e um brechó, ambos abertos ao público. Também são realizados eventos para arrecadar fundos, como a tradicional festa junina, que foi interrompida na pandemia e, neste ano, não acontecerá por conta de obras. "Nossa parceria com o Sesc vai completar um ano e temos prevista uma grande obra aqui. Mas esperamos que a festa junina volte no ano que vem, assim como nosso teatro esteja no circuito da cidade", diz Cida.