Luan Pereira detalha susto em voo após tempestade de gelo: 'Tanto medo'

Luan Pereira, 21, passou por um susto durante um voo neste domingo.

O que aconteceu

O cantor disse ter passado por uma tempestade de gelo. "Hoje foi a maior turbulência no avião, pancada de chuva e tempestade de gelo", escreveu ele nos stories do Instagram.

Luan publicou fotos ao descer do avião e relatou o que sentiu durante o imprevisto. "Fiquei com tanto medo, mas Deus é o condutor do meu caminho", afirmou o cantor.