Jon Vlogs é preso na Croácia após confusão em balada, diz amigo em live

Jon e mais amigos estariam alcoolizados, se envolveram em uma briga com seguranças e posteriormente com policiais. Todos teriam sido detidos, mas Henrique foi liberado após fazer o teste do bafômetro.

Segundo Henrique, Jon Vlogs se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele teria se machucado durante a briga física.

Jon Vlogs é investigado na CPI das Bets

Influenciador foi convocado na condição de investigado, mas faltou à CPI. De acordo com requerimento da senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), relatora da CPI, ele tem "relevância" no mercado de apostas online porque reúne grande número de usuários na plataforma Jonbet e também esteve à frente de uma "massiva" campanha de promoção da Blaze.

Luan Kovarik, que se apresenta como Jon Vlogs, é criador da plataforma de apostas Jonbet. Segundo o senador Dr. Hiran (PP-RR), há indícios de que ele seja um dos proprietários da casa de apostas Blaze, uma das principais contratantes de influenciadores para divulgação de jogos de apostas.

A comissão investiga supostas irregularidades na promoção de apostas por influenciadores. Virginia Fonseca e Rico Melquiades já deram depoimentos na CPI, mas na condição de testemunhas. Carlinhos Maia também foi convocado.