Policia devolve joias milionárias de MC Poze do Rodo: 'Deixem papai em paz'

Tudo no seu devido lugar: o que é meu é meu e o que é seu é seu. Agora, tomara que papai do céu nos permita tocar no coração das pessoas lá e me deixar viver em paz com meus ouros. Não é esperar um ou dois meses e levar tudo de novo. Deixa papai em paz, mano. Papai não faz nada de mal, não, mano. Papai só quer viver em paz.

MC Poze do Rodo

MC Poze do Rodo tem peça de ouro avaliada em quase R$ 3 milhões Imagem: Divulgação

Artista informou que não tem intenção em viver em pé de guerra com as autoridades. Ele, no entanto, não irá "recuar" caso tenha sua intimidade invadida.

"Castelo criado, família linda, tenho meus pertences que é o que eu amo: ouro e tenho meus carros. Deixa eu viver, mano. Eu não entro no caminho de ninguém. Agora, se pisar no meu quadrado, eu vou ter que "pa". Eu não vou recuar com todo respeito. Peço que me deixem em paz, eu mereço", afirma.

O cantor encerrou seu pronunciamento pedindo para polícia também agilizar para devolver os celulares, tablets e computadores. Ele e a família estão precisando dos equipamentos para retomarem a rotina.