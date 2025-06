'Hit-tok': singles cada vez mais curtos dominam o universo do K-pop

Imagem: MBC/Divulgação

"Meus Clientes Fantasmas"

Com um elenco afiado encabeçado pelo ator Jung Kyung-Ho ('Hospital Playlist'), temos um drama que mistura o sobrenatural, casos de tribunal e uma dose de melodrama e histórias tristes que nos fazem pensar. O protagonista é um advogado trabalhista que quase morre em um acidente. Depois do ocorrido, ele começa a ver fantasmas e, com uma equipe, trabalha para ajudá-los. A trama mistura comédia e drama. "Oh My Ghost Clients", 2025 | Criação - MBC | Elenco - Jung Kyung-ho, Seol In-ah, N | Onde - Netflix | País - Coreia do Sul

Imagem: Mandee Channel/Divulgação

Boys Love: "The Next Prince"

Depois de muita demora e investimento pesado da Domundi e Mandee Channel, um dos casais mais populares do mundinho BL, Zee e Nunew, voltaram em grande estilo, com "O Diário da Princesa" versão gay e thai! Além de acompanharmos o drama de um príncipe tendo que aprender tudo do zero, temos o romance com o segurança, intrigas de poder e um casal secundário BDSM! Seis de seus 14 episódios já estão disponíveis. "The Next Prince", 2025 | Criação - Mandee Channel | Elenco - Zee, Nunew, Jimmy, Ohm, Net e JJ | Onde - iQIYI | País - Tailândia

GERAÇÕES K-POP