Gilda e Lucimar têm envolvimento amoroso inusitado no remake de 'Vale Tudo'

Gilda (Letícia Vieira) e Lucimar (Ingrid Gaigher) se envolvem com o mesmo homem nos próximos capítulos da novela "Vale Tudo" (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

As duas mulheres estarão no meio de um triângulo amoroso com Pascoal (Leandro Léo), ajudante do bar do Poliana (Matheus Nachtergaele). Isso acontecerá após Lucimar se arrepender de ter ficado novamente com Vasco (Thiago Martins).