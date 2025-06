Fofocas, ex-BBBs e shows para 75 mil pessoas: tudo sobre o São João da Thay

Depois de uma semana intensa com pré-eventos, uma viagem para os Lençóis Maranhenses com diversos ex-BBBs e influenciadores, e dois dias de festa em São Luís, chega ao fim a sétima edição do São João da Thay, a primeira que ofereceu diversos shows gratuitos, se consolidando como uma das principais festas juninas da região.

Segundo levantamento da Polícia Militar, 75 mil pessoas estiveram no Espaço Reserva, local do evento. Foram 30 mil na sexta-feira, e 45 mil no sábado prestigiando o evento beneficente de Thaynara OG.

No palco, shows com João Gomes, Joelma, Marcia Fellipe, J. Eskine, Pedro Sampaio, Limão com Mel, além de diversas atrações locais com importantes grupos da cultura popular maranhense.