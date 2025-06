Filho de Luciano Camargo perde 17 kg em 5 meses após mudar estilo de vida

Entre as mudanças, ele contou que se matriculou em uma boa academia e contou com acompanhamento profissional e médico. "Treinei de segunda a sábado, sem desculpas. Mas mudança de verdade também precisa de orientação profissional. Tive o privilégio de ser acompanhado pela Dra. Júlia, nutróloga incrível, que me guiou com competência, cuidado e excelência em cada etapa."

Como consequência, em cinco meses, Nathan se mostrou satisfeito com seus resultados. "Hoje compartilho com alegria: 86 kg, 21,5% de gordura corporal. A jornada ainda continua, essa é só a primeira etapa do meu objetivo, mas celebro essa vitória com o coração grato, Deus esteve comigo a todo tempo, nos meus treinos e corridas onde faço minha espiritualidade e me conecto ainda mais com Ele, é de onde vem minha força. Toda honra e glória a Ele sempre!".