Eliezer comenta críticas após virar evangélico: 'Já fui esse cara'

Eliezer, 35, se abriu sobre sua vida após se tornar evangélico e reagiu às críticas que recebeu.

O que aconteceu

O ex-BBB contou como se sente sobre os comentários e "piadas" sobre sua conversão religiosa. "Não me incomoda. Pra ser muito honesto, eu já fui esse cara que faz esses comentários, mas depois de tudo o que aconteceu, percebi que só entende o processo quem já viveu, e o processo é individual", escreveu.

O influenciador disse não se preocupar com os questionamentos. "Não me sinto no lugar de ter que provar para as pessoas que o meu processo é verdadeiro, porque quem realmente precisa saber não me pede pra provar, Ele já sabe", afirmou ele ao responder perguntas no Instagram.