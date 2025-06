Datena faz desabafo em estreia na RedeTV!: 'Vivi períodos ruins na TV'

José Luiz Datena, 68, fez a sua estreia oficial na RedeTV! no comando do jornalístico Brasil do Povo. O apresentador, que deixou o SBT no último dia 3 de maio e assinou com a RedeTV três dias depois, agradeceu o carinho dos colegas da nova emissora e afirmou estar num lugar onde "viverá bons momentos" após "períodos ruins na TV".

O que aconteceu

Datena entrou ao vivo na primeira edição do Brasil do Povo bem à vontade. O apresentador brincou com seus repórteres, deu as tradicionais broncas na equipe quando algo não estava conforme o seu gosto e puxou discurso de contentamento em ver a atração não ser interrompida por comerciais.

"Bom, primeiro lugar, você já percebeu que os intervalos são de 1 minuto, 1 minuto e 20. Então, não tem muita interrupção comercial. São recados rápidos e a gente tem que valorizar os nossos clientes. É uma emissora comercial e assim que a gente recebe dinheiro, né, pra pagar os comerciais, mas são comerciais rápidos e rasteiros", disse ele.