Daniel pegou carona com polícia após show de Zé Neto e Cristiano

Daniel, 56, recordou a ocasião em que pegou carona em uma viatura policial após um show de Zé Neto, 35, e Cristiano, 37.

O que aconteceu

Daniel contou ter se desentendido com a esposa, Aline de Pádua, 43, porque queria assistir à apresentação dos amigos. "A Aline já fechou o bico, não gostou muito da história e coisa e tal. Eu criei um certo atritozinho ali e saí mesmo assim, combinei com o meu irmão: 'Não vou nem com o meu carro, passa para me pegar'. Meu irmão passou, eu fui para o camarote... O show rolando, eu ali feliz da vida", relatou ele, ao receber a própria dupla em seu programa Viver Sertanejo (Globo).

No entanto, com peso na consciência por ter desagradado a esposa, ele decidiu voltar para casa no meio do show. "Me bateu um negócio assim: 'Não estou sendo certo, nem justo. Eu vou voltar para casa porque ficou uma história mal resolvida lá e vai desandar esse negócio, eu vou embora'. Cheguei no meu irmão: 'Vamos embora'. Meu irmão: 'Não! Eu não vou perder a melhor parte do show! Eu vou ficar aqui'. Eu falei: 'Quer saber uma coisa? Eu vou embora sozinho, vou a pé'."