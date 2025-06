Corpo de miss baiana é encontrado no Paraná; humorista diz ter estrangulado

Segundo a polícia, Marcelo Alves confessou a autoria da morte da jovem. Em depoimento, ele conta que teria oferecido à vítima uma oportunidade de emprego em São Paulo e disse que a levaria para aquela cidade.

"No dia em que partiriam em viagem, ele a encontrou e admitiu que a informação era falsa e que, na verdade, tinha a intenção de contar que nutria sentimentos por ela. Neste momento, de acordo com ele, a vítima teria ficado alterada e ele a enforcou. Após constatar o óbito, ele informou que teria enrolado o corpo em um plástico e o levado com a ajuda do filho até a cidade de Araucária, na região metropolitana de Curitiba",

diz nota enviada a Splash

Policiais encontraram um corpo na área indicada; pai e filho serão autuados em flagrante pelo crime de ocultação de cadáver.