Power Couple: Carol e Radamés recebem Esferas do Poder no 6º Quebra-Power

Carol e Radamés ganharam as Esferas do Poder do sexto Quebra-Power do Power Couple 2025 (Record). A dinâmica será exibida na edição de hoje.

O que aconteceu

Na dinâmica da semana, os participantes tinham de escolher quem era a dupla que estava à deriva no jogo, sem saber "nadar".