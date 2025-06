'Envelhecer não é uma merda': Carla Marins volta à TV e quer papéis maduros

Os cuidados com o corpo contam com a ajuda do marido, Hugo Baltazar, que é personal trainer. "Ele é muito danado, porque ele não me cobra nada. Ele faz, dá o exemplo, aí fica difícil não seguir. [...] Ele me colocou na linha na assiduidade, no comprometimento. Faço exercício seis vezes por semana. Treino com meu marido segunda, quarta e sexta, faço aeróbico terça, quinta e sábado. Domingo, descanso".

Os 50 vieram com uma crise que fez Carla "olhar para dentro" e se preparar para as próximas décadas. "Fiquei sem chão. Entrou a menopausa e surgiram vários questionamentos. Mas foi tudo muito válido. Fiz esse dever de casa e estou entendendo que vou entrar em plenitude na década dos 60. [...] Esse dever de casa é olhar para sim, olhar para dentro."

O perigo de envelhecer é que você pode envelhecer até com 20, 30. Envelhecer é ficar engessado em determinados pensamentos, não mudar, não se transformar. Envelhecer não é uma merda. Mas é perigoso se você entra no automático. [...] Por isso, essa fase dos 50 tem minhas memórias mais felizes. Estou sentindo um renascimento para viver as próximas décadas com muita potência e integridade. Carla Marins

O retorno à Globo é muito aguardado por ela e pelo público. Carla conta que a reprise de "História de Amor", na Edição Especial, impulsionou a "cobrança" por sua volta à televisão. Na novela, a atriz vive Joyce, que tem uma relação conturbada com a mãe, Helena (Regina Duarte), e com Caio (Ângelo Paes Leme), namorado de quem engravida. O último trabalho na emissora foi "Malhação", em 2012, enquanto o trabalho mais recente na TV foi a novela "Gênesis", na Record, em 2021.

Joyce (Carla Marins) em 'História de Amor' Imagem: Divulgação/Globo