Netinho anuncia que está curado do câncer: 'Estou livre'

Netinho, 58, revelou na noite de hoje em suas redes sociais que está curado do câncer.

O que aconteceu

O cantor publicou uma foto dos seus exames e deu mais detalhes na legenda. "No exame que eu fiz nessa sexta-feira, não foi encontrado qualquer sinal de câncer no meu corpo inteiro. Estou curado."

Netinho deu mais detalhes e contou que ainda assim, terminará as sessões de quimioterapia. "Apesar do resultado fantástico do meu exame, conversei hoje com Dra. Glória e ela me disse que terminarei todo o tratamento fazendo as duas últimas sessões de quimio para consolidar o resultado."