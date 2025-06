Blake Lively se pronuncia após vencer Baldoni: 'Processo retaliatório'

A atriz ainda divulgou uma lista de organizações que podem ajudar mulheres. "Existem proteções disponíveis. Confira algumas das organizações incríveis abaixo para obter recursos e informações. Com amor e gratidão às muitas que estiveram ao meu lado, muitas das quais conheço. Muitas de vocês eu não conheço. Mas nunca deixarei de valorizar ou defender vocês".

Baldoni processou a atriz, seu marido Ryan Reynolds e o jornal The New York Times por difamação em meio a polêmicas no set de gravações de "É Assim que Acaba". As ações movidas contra o casal de atores e o jornal eram de US$ 400 milhões e US$ 250 milhões, respectivamente (mais de R$ 2,2 bilhões e R$ 1,3 bilhão na cotação atual).

Um juiz rejeitou os processos movidos pelo diretor e sua produtora Wayfair. A informação foi divulgada hoje pelo TMZ, que teve acesso aos documentos.