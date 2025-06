Após reverter vasectomia, Ivan Moré anuncia que será pai: 'Recomeços'

Ivan Moré, 48, anunciou que sua noiva Giovana Lemos, 25, está grávida.

O que aconteceu

Pai de dois filhos de outro casamento, o jornalista contou para os herdeiros que eles ganharão uma irmã. "Vocês foram muito importantes na vida do papai, porque vocês aceitaram o papai ficar com a Gio, ver o papai recomeçar a vida dele, um novo lar com vocês. Então vocês são as pessoas mais importantes", disse ele em um vídeo publicado no Instagram.

Na legenda, Ivan Moré refletiu sobre recomeços. "Ah, como a vida é surpreendente. Planos que mudam. Ciclos que se fecham. E, quando parece que um caminho está definitivamente encerrado, uma decisão ousada pode reabri-lo", escreveu