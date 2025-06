Siebert nega ciúmes de Justus por foto com homens sem camisa: 'Confia'

Ana Paula Siebert, 37, fala sobre reação de Roberto Justus, 70, ao posar com homens sem camisa.

O que aconteceu

Influenciadora revelou que marido se divertiu com a foto e negou ciúmes. "Ele foi o primeiro a receber a foto e achou super engraçada! Primeiro porque fizemos a foto do grupo das meninas e, depois, dos meninos, para diversão mesmo", respondeu uma caixinha de perguntas no Instagram nesta madrugada.

Famosa disse que empresário confia nela. "Ele confia em mim. Os homens que estavam no grupo estavam com seus namorados, maridos e, ainda assim, os solteiros não namoram meninas. A maioria meus amigos! São gays, como basicamente todos que estão ao meu redor todos os dias, e em especial no meu ciclo profissional. Eu amo."