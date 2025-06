'Além do Tempo' marca estreia do canal sucessor do Viva

A trama será exibida de segunda a sábado, às 20h05, no Globoplay Novelas. A produção terá reapresentações às 3h45 e às 15h25 e com maratonas aos domingos, a partir das 11h.

'Além do Tempo" marcou a estreia do canal Globoplay Novelas, que substituiu o antigo canal Viva. "Canal Viva deixa de existir e entra o GloboPlayNovelas no lugar com estreia de 'Além do Tempo'", escreveu um telespectador no X (antigo Twitter).

Com a estreia do novo canal, "Além do Tempo" ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. "Essa novela é um espetáculo, sem condições. pra mim a melhor da década de 2010", disse um fã. "Que obra-prima de novela!", afirmou outra.

Transição do Canal VIVA para Globoplay Novelas e a estreia da primeira reprise de #AlémDoTempo pic.twitter.com/gx5OFJmHZl -- Picoli Montenegro (@suedeMingotte) June 9, 2025

AGORA: Canal Viva deixa de existir e entra o #GloboPlayNovelas no lugar com estreia de #AlémDoTempo pic.twitter.com/g9VYsbGirS -- Brenno (@brenno__moura) June 9, 2025