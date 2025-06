'A Viagem': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 9 a 13/6

A polícia persegue os fugitivos e um deles é baleado. Alexandre e Mãozinha rendem um motorista de caminhão. Guiomar conta a Andrezza que Raul concordou em fazer os exames. Cininha sente ciúmes de Tibério com Fátima. Alberto diz a Estela que decidiu afastar Diná dos seus pensamentos. Bia e seus amigos resolvem seguir o Mascarado para descobrir onde ele mora. Bia cai dentro do quarto do Mascarado, que a coloca pra fora. Alexandre e Mãozinha são recapturados. Lisa diz que quer namorar Raul só para provocar Diná. Tibério revela a Alberto que Estela é apaixonada por ele. Otávio vai ao hospital fazer os exames que Alberto solicitou. Diná encontra Queiroz e descobre que Téo a enganou com a história da amiga que ia se separar. Diná vai até a casa de Otávio confrontá-lo sobre a mentira e os dois discutem.

Terça-feira, 10 de junho

Otávio garante a Diná que não teve culpa de nada. Tato não gosta da briga e manda Diná embora. Tibério diz a Estela que seu marido vai voltar. Otávio liga para Téo e avisa que Diná descobriu a farsa. Maroca lê no jornal a notícia da fuga de Alexandre e toda a família fica sabendo do ocorrido. Otávio e Okida decidem arquivar o caso do assassino da filha do jardineiro. Lisa, ao saber que Alexandre tentou fugir, diz ao pai que não pode mais ficar em casa. Ela teme que o ex-namorado queira se vingar. Téo diz a Diná que irá embora, que quer se separar dela. Diná tenta impedir que Téo vá embora e garante que não vai admitir a separação. Téo desabafa com Alberto sobre a separação. O médico pede que Téo espere passar o aniversário de Maroca e Alexandre. Estela aconselha Diná. Alberto comenta com Otávio que Téo irá se separar de Diná.

Quarta-feira, 11 de junho

Otávio se empolga com a chance de ter Diná. Téo conta a Raul sobre a separação, depois, volta para a casa, mas repele os carinhos de Diná. Otávio se interna no hospital para realizar exames. Diná pergunta se Téo ainda o ama, e ele se esquiva. Maroca aconselha Diná a pedir desculpas a Otávio e ela assente. Lisa vai com Mauro a uma exposição na galeria de Diná. Ela provoca a rival e as duas discutem. Paty pede ao pai que ele não saia de casa. Alexandre diz que já está morto por dentro. Diná conta a Téo que pediu desculpas a Otávio e os dois acabam fazendo as pazes. Diná conta a Téo sobre a briga com Lisa. Otávio sai do hospital e Alberto promete levar o resultado dos exames. Alexandre briga com um preso na cela.

Quinta-feira, 12 de junho